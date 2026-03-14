台湾メディアの中時新聞網は13日、「大谷でも救えない！」と題し、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で準々決勝に進出した日本の弱点について報じた。1次ラウンド・プールCを首位で突破した日本は、15日の準々決勝でプールD2位通過のベネズエラと対戦する。記事によると、ニューヨーク・ヤンキースやサンフランシスコ・ジャイアンツなど、MLB（メジャーリーグ）9球団に所属した経験を持つエリック・クラッツ氏は、