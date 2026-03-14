岐阜県美濃加茂市の中部国際医療センターで14日、医師や看護師などの仕事を体験するイベントが行われました。医療に関心のある高校1年と2年の生徒およそ130人が参加し、心臓の血管を広げるカテーテル手術や、がん患者に使う陽子線治療装置の操作に挑んでいました。高校生：「医療従事者に興味があったけど詳しくは知らなくて、(放射線技師の仕事を)初めて知って興味がわきました」