乃木坂46の梅澤美波が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【写真】クールな表情を見せた梅澤美波5月21日に卒業コンサートを控えている梅澤は、ジャケット×パンツスタイルで「TGC SPECIAL COLLECTION 2」に登場。個性的かつシンプルなデザインのパンツをエレガントな雰囲気で着こなし、凛々しい姿で颯爽とランウェイを歩いた。