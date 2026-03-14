◇オープン戦楽天4―4中日（2026年3月14日バンテリンD）楽天の2年目・宗山塁がオープン戦初の3安打をマークした。2回1死二塁で一時勝ち越しとなる左中間適時二塁打。3回2死一塁では鋭い当たりを右前に運び、7回には左前打と広角に打ち分けた。ただ、初の猛打賞にも宗山は「まだまだ改善するところはある。結果的にヒットになっているだけなのもあるし、内容をもっと大事にやっていきたい」と貪欲だ。シーズンまで2週