今年9月に32年ぶりに名古屋で開幕するアジア大会の代表選考会を兼ねた第110回日本選手権マラソン競歩、第50回全日本競歩能美大会（ハーフマラソン競歩）が明日15日に石川・能美で行われる。国際大会経験者など実力者がそろう今大会では、ハイレベルなレースが予想されている。【マラソン歴代ランキング10傑】男子の日本記録は大迫傑の2時間04分55秒、矢田みくにが初マラソン歴代最高ハーフマラソン競歩には、昨年東京世界陸上35km