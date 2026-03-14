新体操個人選考会で、愛知・名古屋アジア大会などの代表に選ばれた喜田未来乃＝14日、東京都北区新体操個人で愛知・名古屋アジア大会（9〜10月）とアジア選手権（5月・キルギス）の代表選考会が14日、東京都内で行われ、喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）が選ばれた。初出場となるアジア大会に向け「種目別でメダルを獲得できるように頑張りたい」と意気込んだ。選考会は喜田と岡田華英（イオン）の2人で4種目のうち得点