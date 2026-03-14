１０日に卒業式が行われた千葉県一宮町立一宮中学校で、教職員が割り印を押し忘れたまま卒業証書を授与していたことがわかった。同校は「押印を失念し、確認も不足していた。関係者におわび申し上げる」と謝罪。ただ近年は、教職員の負担軽減のため、廃止する自治体や大学が増えている。同町教育委員会は「今後は学校現場の負担を軽減する方向で対応を検討したい」としている。同校によると、式終了後に教職員が気づいた。卒業