チェコ野球連盟は14日に公式X(旧Twitter)を更新。準々決勝を翌日に控える侍ジャパンに向けて、日本語でエールを送りました。これまで、マイアミに出発する侍ジャパンに向けても「日本よ、マイアミでの健闘を祈る！」と日本語でエールをつづっていたチェコ野球連盟。今回は3枚の写真とともに「侍たち、頑張って！」と日本語でメッセージを投稿しました。さらに、うち1枚の写真には「頑張って」という日本語のテロップも。日本愛たっ