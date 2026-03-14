Photo: mio 新生活が始まる4月、心機一転でお部屋の収納について考えてみるのはどうでしょう？ 山崎実業のアイテムを使って、意外なデットスペースを活かせば部屋がもっと広く快適になるかもしれません。カバンやキャップを簡単収納 Photo: mio キャップやカバンなど毎日決まって使うものは、すぐ使うからと家