●自らの不登校経験からも人気の理由理解 アーティストのあのが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、15日に放送される「家庭教師のマリアさん〜女装と恋と推し活と〜」。ピンクの服で女装する家庭教師のナカシママリアさん(45)に密着した作品だ。マリアさんに強く共感したという、あの。自分に正直に生きる姿、そして彼女を“