ある日、「うちの子どもの靴下が片っぽだけよくなくなるのですが、なぜなんでしょうか？調べてください」との依頼が。その原因と靴下の行方を捜索するため、依頼主の自宅にお邪魔してきました。まず、「これ全部なんです」という言葉とともに引き出しを開けて見せてくれたのは、片っぽだけの靴下の山。その量にちょっとビックリしながら、捜索開始。引き出しの中は、片っぽだけの靴下の山よく言われるのが、洗っている最