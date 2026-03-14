「猫吸い」それは、猫飼いにとっての至福の時間であり、猫にとっては迷惑千万な儀式。YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』に投稿されたのは、生まれて初めて「猫吸い」の洗礼を受けた子猫の反応です。話題の投稿は記事執筆時点で5.9万回再生され「しろちゃんの虚無顔がウケるw」「この家の猫になったら通過儀礼だから仕方ない」などのコメントが寄せられました。 【動画：フワフワの