「ブルージーンズがなんだかしっくりこない」そんなふうに感じたら、黒を選ぶのもひとつの方法。落ち着いた色味のおかげでカジュアルに寄りすぎず、大人のコーデにも馴染みやすくなります。今回は【ZARA（ザラ）】で販売中の40・50代が取り入れやすそうな「黒ジーンズ」をセレクト。センターステッチ入りの上品なワイドタイプや、今っぽいバルーンシルエットなど、今の気分に合いそうなモデル