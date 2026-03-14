大相撲春場所大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。13日の六日目には、幕下の取組で行司が土俵の外へ弾き飛ばされるアクシデントが発生した。幕下五十枚目・安大翔と幕下五十一枚目・肥後ノ丸の取組。安大翔に投げ飛ばされた肥後ノ丸が、土俵際にいた行司と激突。両者は土俵の外へ勢いよく弾き飛んでしまった。ABEMA大相撲中継でも映っていたシーン。視聴者からは「えらいこっちゃ」「画