名古屋市港区の「ららぽーと名古屋みなとアクルス」で14日、「暮らしと音楽」をテーマにしたイベントが開かれました。“音楽と、暮らしを彩る”をコンセプトに、ステージには若者に人気のアーティストが出演しました。また、愛知県や三重県に店舗を構えるアンティークやサボテンを扱う店などが出店し、買い物を楽しむ家族連れが、地域の魅力を再発見していました。