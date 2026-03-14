第6節の全9試合が各地で行われたJ1百年構想リーグ第6節の9試合が3月14日に各地で行われた。EASTでは鹿島アントラーズが首位をキープし、WESTではヴィッセル神戸が首位に浮上した。EASTでは、鹿島が川崎フロンターレに1-0で勝利し、勝点16で1位となった。FC町田ゼルビアは柏レイソルに1-0で勝利を収め2位に位置。敗れた柏は昨季2位と躍進も、今季は開幕から1勝5敗と低迷し、再び3節以来の最下位へと転落した。また、FC東京は水