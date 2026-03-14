TVerにて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日に公開されることを記念し、映画に登場する人物にフィーチャーしたテレビアニメ厳選120エピソードを、3月14日から順次配信開始されることが発表された。【写真】「萩原千速＆神奈川県警」「世良真純・赤井一家」「警察学校＆警視庁」セレクションを順次配信！アニメ『名探偵コナン』場面写真劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、横浜が舞台。コナ