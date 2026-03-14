◆オープン戦ヤクルト０―４オリックス（１４日・神宮）オリックス・九里亜蓮投手が、６回３安打無失点、５奪三振の好投を見せた。エースの宮城、曽谷がＷＢＣに出場中で、山下とともに開幕投手候補に挙がる右腕。「しっかり試合を組み立てることができたのはよかった」と一定の手応えを示した。岸田護監督は「かなりよかった。九里らしい投球だった。真っすぐも切れていた」と評価し、次回登板は２１日の阪神戦（京セラドー