中道改革連合の前衆院議員の川内博史氏が12日にX（旧Twitter）を更新。黒塗りの「森友文書」を読み込んでいる自身の動画に寄せられた批判に反論したものの、ネット上からは嘲笑が集まる事態になってしまっている。 話題になっているのは、川内氏の事務所公式Xが10日に公開した動画。ポストには、「落選してても仕事してます！！」「川内ひろしは『森友文書』をどうやって読んでるか。（編集なしでお届けするマニア向け動画です。