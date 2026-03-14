7人組アーティストグループXGが14日、福井・サンドーム福井でワールドツアー「XG WORLD TOUR：THE CORE」を開催した。グループを巡っては、名古屋公演終了後の2月23日に、プロデューサーのSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人が、愛知県内のホテルでコカインを所持したとして警視庁薬物銃器対策課に現行犯逮捕され、13日にはコカインを使用したとして麻薬取締法違反（使用）の疑いで、再逮捕された。今回の公演が事件後初の