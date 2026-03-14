ベネズエラ戦で井端監督はどんな采配を見せるのか(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドを4戦全勝で突破した侍ジャパンは、現地時間3月14日の準々決勝でベネズエラと対戦する。現役時代にDeNAで活躍した三嶋一輝氏は、ここまでの侍ジャパンの戦いぶりを「本当に見事だった」と称賛した。短期決戦特有の緊張感が漂う中で、なぜ日本は危なげなく勝ち切れたのか。三嶋氏はその理由を“運用の妙”に