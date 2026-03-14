公明党は14日に臨時党大会を開催し、来年4月の統一地方選では中道改革連合に合流せず、公明党独自の候補を擁立することを決めました。公明党・竹谷代表「来年春の統一地方選挙については中道に合流せず、公明党は公明党として、立憲民主党は立憲民主党として、中道の塊を最大化するため、それぞれ臨み、空白区においては、公明党と立憲との都道府県本部間で打ち合わせをする体制を築き、可能な限り協力していく方針です」14日の党