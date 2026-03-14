２５年限りで現役を引退した元ＤｅＮＡの三嶋一輝氏の引退セレモニーが１４日、ソフトバンクとのオープン戦を終えた後、横浜スタジアムで行われた。国指定の難病である「黄色じん帯骨化症」にも悩まされた現役生活。苦しいリハビリを乗り越えることができたのは、周囲の支えがあったからだ。「監督、コーチ、選手のみなさん今まで１３年間一緒に戦ってくれてありがとうございます。野球人としていろんな人に愛されてると実感し