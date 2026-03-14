歌手の田中あいみ（25）が14日、TBSラジオ「土曜朝6時木梨の会。」（土曜前6・00）に生出演し、ライブ鑑賞での思わぬハプニングを明かした。今月10、11日にブルーノート東京で行われた「とんねるず」木梨憲武のライブを訪れたという田中。「むちゃくちゃ楽しかったですよ。ほんまに〜」と振り返った。田中は演歌歌手の小林幸子とともに鑑賞していたという。自身のインスタグラムでも「隣の席がなんと！ラスボス＃小林幸