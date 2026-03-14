日本アカデミー賞を数多く受賞した映画「国宝」の、メンバーが勢ぞろいした豪華集合ショットが話題になっている。１３日に行われた第４９回日本アカデミー賞の授賞式で、最優秀作品賞、優秀監督賞、優秀主演男優賞など、最多の１０冠を達成した「国宝」。李相日監督や、俳優・吉沢亮、横浜流星、高畑充希など、豪華主要メンバー２５名が勢ぞろいした圧巻のショットを１４日までに公式インスタグラムにて公開した。この投稿に