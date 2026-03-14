俳優の志田こはくが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【写真】やっぱり黒も似合う志田こはく ギャップにファン釘付け志田は、スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で前出演者の降板により、代役として一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じてファンから絶大な支持を集めた。この日、1度目のランウェイ