人気音楽グループ「XG」が14日、サンドーム福井でライブを行った。2月にグループのプロデューサーであるSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕後、初の公演。前日13日にはコカインを使用した疑いで再逮捕されたことが明らかになった。ファンの間でも動揺が広がる中、ライブ本編最後にHARVEYが「私たちの側にいてくれてありがとう」とファンに感謝。CHISAも「何があっても変わらないものがあ