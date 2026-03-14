「オープン戦、巨人−日本ハム」（１４日、東京ドーム）日本ハムがレイエスの特大の一発で先制した。初回、１死一塁、巨人先発ハワードの真ん中高めに甘く入った１４７キロの直球をとらえ、左中間席中段に運ぶオープン戦１号２ランとした。「きょうは練習から集中してバッティングできていました。初球の変化球に対していいタイミングの取り方ができたので、うまく打てました」とコメントした。