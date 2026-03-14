プロボクシングの大橋ボクシングジムが１４日、横浜市の赤レンガ倉庫周辺で行われた「リストグループｐｒｅｓｅｎｔｓＦＭヨコハママラソン２０２６」のハーフリレーマラソンの部で２連覇を達成した。大橋秀行会長（６０）が「大橋ボクシングジム２年連続優勝しました！」と報告した。大橋ジムのメンバーは、東洋太平洋ミニマム級王者・石井武志、ＷＢＯアジアパシフィック同級２位・北野武郎、アマチュア社会人日本王者・