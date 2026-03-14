ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が、14日に開幕した。初日3R、中村晃朋（34＝香川）が5コースから差しを届かせて1着。3連単5万230円の配当を演出した。尼崎、ましては記念で外から勝利を挙げるのは至難の業。それにしては、とびっきりの笑顔が見られなかった。「ホンマに展開です。前操者（井川大作）のペラが特殊でクセが直らない。足は、まだ把握できていません」ペ