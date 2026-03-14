ジュニア内グループ・KEY TO LITの井上瑞稀、中村嶺亜が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』にサプライズ出演。ランウェイを披露した。【全身ショット】カッコイイ…大歓声で登場した中村嶺亜＆井上瑞稀日本を代表するスタイリストのひとりで、その圧倒的センスで、唯一無二の世界観を表現し続ける長瀬哲朗氏によるスタイリングショー「TGC S