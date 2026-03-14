14日、台北市で開かれた討論会で発言する台湾の頼清徳総統（共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は14日、台湾統一を目指す中国の圧力に対抗して「独立国家」である台湾の民主主義を守る必要があると訴えた。与党民主進歩党（民進党）と対立して対中融和路線を取る野党国民党を批判した。頼氏は1996年3月23日に初めて総統選挙を実施したことで台湾は民主的な「独立国家」になったと振り返った。中国の軍事圧力に対抗して防衛力