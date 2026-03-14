◇明治安田J1百年構想リーグ第6節川崎F0―1鹿島（2026年3月14日メルカリスタジアム）東地区6位の川崎Fは敵地で首位の鹿島と対戦し、0―1で敗れた。昨年10月8日に柏と対戦したルヴァン杯準決勝第1戦で左長内転筋を肉離れしたMF大島僚太（33）は先発で今季初出場。ダブルボランチの一角として後半21分に退くまで攻守に存在感を示した。試合後、約5カ月ぶりの公式戦出場に「やっぱりいい雰囲気だな、というのは感じまし