（資料写真）１４日午前１０時ごろ、川崎市幸区南加瀬１丁目、職業不詳の男性（７７）方で、「大量の煙が出ている」と１１９番通報があった。木造２階建て住宅の一部を焼いた。けが人はいなかった。神奈川県警幸署が出火原因を調べる。署によると、男性は１人暮らし。出火当時は外出していたという。