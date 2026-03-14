お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（６２）が１４日に自身のＸを更新。一部で拡散された「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」に関する情報を否定した。同配信サービスは昨年１１月に開始。松本が企画した様々なコンテンツを配信し人気を獲得した。登録者数は５０万人を越えたと報じられている。そんななか、一部アカウントが同サービスの登録者が５０万人から２０万人に激減しているなどと投稿。憶測が拡散されていた。これに松本