カーリング男子でミラノ・コルティナ五輪４位のチーム・ラムスフィエル（ノルウェー）が、日本の社会人チームを大絶賛だ。東北地方を中心に活動するＨｏｔＳｈｏｔ！は、各選手が仕事をしながらカーリングにも取り組んでいる。弁護士や獣医師などさまざまな業種のカーリング好きが集まって活動。専用リンクもないチームだが、軽井沢国際選手権２日目（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選では、チーム・ラムスフィエルと