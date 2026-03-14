【モデルプレス＝2026/03/14】KEY TO LIT（キテレツ）の井上瑞稀、中村嶺亜が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】STARTO人気ジュニア「TGC」ランウェイデビュー◆井上瑞稀＆中村嶺亜「TGC」ランウェイデビュー“みじゅれあ”の愛称で呼ばれ、ともに2009年入所の“伝説の同期”とも称される井上と中村が「TGC」ランウェイデビュ