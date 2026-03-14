【モデルプレス＝2026/03/14】女優の林芽亜里が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】林芽亜里、ミニ丈から美脚際立つ◆林芽亜里、美脚際立つミニ丈ボトムスから美しい脚を披露した林。普段の雰囲気とは一変したウェービーヘア、そしてヌーディーメイクを施しギャップ見せ。会場中の視線を集めていた。◆「マイナビ TGC2026 S/S」