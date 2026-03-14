ガールズグループSONAMOO出身の女優ナヒョンが、結婚前の妊娠を告白した。3月14日、ナヒョンは自身のSNSに「結婚を準備していたなか、私たちのもとに大切な贈り物が先にやってきた」として、「慎重に過ごしてきたが、安定期に入ったため、こうしてお知らせする」と投稿した。【写真】20歳で“授かり婚”、3人出産も電撃離婚した元韓国アイドル続けて、「順序が少し変わってしまったが、私たちにとってはより特別な始まりになった」