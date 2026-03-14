大好きな人との一日が終わるのは、ほかのどんな瞬間よりもさみしい……。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が紡ぐ妄想デートの「バイバイの時間」をお届けします。デートの終わりを悲しむ優衣の切ない表情を、恋人気分でお楽しみください♡櫻井優衣と妄想デート世界でイチバン可愛い彼女。ふたりだけの特別な時間がはじまる。まだまだ寒いこの季節は、人肌が恋しくなる。でも、大好きな恋人と一緒にいれば、その寒さも心