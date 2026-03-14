重慶市両江新区にある新エネルギー車メーカー、賽力斯（セレス）汽車のスーパーファクトリーの自動化された生産ライン。（２０２５年９月１９日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京3月14日】中国の全国人民代表大会（全人代）代表で産業用コンピューター大手、研祥高科技控股集団の陳志列（ちん・しれつ）董事局主席は、新華社が13日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規