フランス・リヨン発のパティスリー「セバスチャン・ブイエ」から、春の彩りを楽しめる焼き菓子アソートが登場しました。今回発売されるのは、春の花々をイメージした華やかな「アソートプランタン」と、人気の焼き菓子を詰め合わせた「サブレアソート」の2種類。見た目の美しさと多彩な味わいが楽しめる特別なスイーツは、贈り物やティータイムにもぴったり。春らしい華やかな焼き菓子