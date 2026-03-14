ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで、ここまで2つの銀メダルを獲得した村岡桃佳選手がインタビューに応じました。2014年ソチ、18年平昌、22年北京に続き、4大会連続の出場となった今大会は、アルペンスキー女子スーパー大回転(座位)と女子大回転(座位)で2つのメダルを獲得。個人通算11個目のメダルとなり、冬季パラリンピック日本勢単独最多を更新しました。スーパー大回転で1つ目のメダルを手にした村岡選手。そのときの気持