グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。『TGC』初出演となるALPHA DRIVE ONEの出演に、会場は大歓声。韓国デビュー作『EUPHORIA』収録楽曲で、爆発的なシンセサウンドと咆哮するように押し寄せるベー