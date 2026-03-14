おぎやはぎの矢作兼が１２日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫおぎやはぎのメガネびいき」に出演した。番組内で矢作は、ＳＮＳなどで話題となっている、新幹線内で豚まんなどを食べる際の、車内の「におい」問題について言及。相方の小木博明の「難しいよね。匂いに関してはすごい嫌がる人がいるから、あれが怖いんだよ」という感想に、「本当はみんながちゃんとしていれば難しくない。みんなが相手を思いやる気持ちが