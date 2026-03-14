サッカー欧州王者のスペインと南米チャンピオンのアルゼンチンが対戦するフィナリッシマが決まる見通しだという。アルゼンチンメディアの報道を受け、スポーツ紙のマルカなど複数のスペインメディアが１４日伝えている。報道によると、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）と南米サッカー連盟（Ｃｏｎｍｅｂｏｌ）が話し合いの場を持ったものの１３日中には結論が出ず、翌日となる１４日に決定をもちこした。なおアルゼンチンサッカー