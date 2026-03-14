アメリカに舞台を移し、14日からトーナメント戦がスタートしました。侍ジャパンは日本時間15日の試合に向け調整をおこない、ダルビッシュ有投手（39）も再合流です。侍ジャパンは準々決勝の舞台、ローンデポ・パークで前日練習をおこないました。メディアが入れる時間には練習が終わり、結果的に非公開に。それでも大谷翔平選手（31）らが引き締まった表情で会場を後にしました。一方、別の場所で調整した15日の先発・山本由伸選手