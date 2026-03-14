Q. 金利1.20％の大和ネクスト銀行「円定期預金」に50万円を1年間預けたら利息はいくら？定期預金の金利上昇が続いていますが、なかでも積極的に金利を引き上げている大和ネクスト銀行の「円定期預金」に、注目している方も多いのではないでしょうか。そこで50万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算してみました。A. 年1.20％なら税引前6000円、税金を差し引いた