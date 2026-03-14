40日間にわたる旧正月（春節）の帰省ラッシュ（「春運」）が3月13日に終了しました。交通運輸部からの情報によると、この期間中に全国で地域をまたいで移動した人数は延べ94億1000万人に達したとのことです。これは1日当たり平均で約2億3500万人で、前年同期比で4.3%増となり、再びこれまでの最高記録を更新しました。各種交通機関別の内訳は以下の通りです。鉄道の旅客輸送量は2025年の同期間より4.8%増の延べ5億3800万人（1日平