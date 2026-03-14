全国人民代表大会代表であり、「天問3号」ミッションのチーフデザイナーを務める劉継忠（リウ・ジージョン）氏は、全国両会（全国人民代表大会・中国人民政治協商会議全国委員会）の会期中にミッションの進展について、「プロジェクトでは主に初期試作モデルの開発を進めており、今年中にフライトモデル（正式試作）の開発段階へ移行する予定。各作業は順調に進んでいる」とした。中国新聞社が伝えた。劉氏は、「天問3号は、人類初